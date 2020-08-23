نزلت عناصر الجيش المغربي، اليوم الأحد، إلى شوارع مدينة بني ملال، من أجل المساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي، المفروضة في المدينة، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم.
وشوهدت مدرعات، وشاحنات الجيش، وعلى متنها عناصر القوات المسلحة الملكية، تنتشر بأهم شوارع المدينة، رفقة المصالح الأمنية ،والسلطات المحلية، لتنفيد تدابير الحجر الصحي، المفروضة في المدينة.
وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في جهة بني ملال خنيفرة 1977حالة، منذ بداية تسجيل أول حالة في المغرب، في 2 مارس الماضي، فيما وصل عدد الحالات النشطة، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 1185 حالة نشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر موازاة مع ارتفاع حالات كورونا…مدرعات وشاحنات الجيش تنتشر في شوارع ومدارات بني ملال – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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