انخفاض أعمار المصابين بكورونا يقلق الحكومة الفرنسية وتوجه نحو إجراءات التشديد المحلية بدل العزل العام

في ظل تسجيل عدد من الدول، ومن بينها المغرب، لانخفاض أعمار المصابين الحدد بكورونا، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربعة أضعاف انتشاره بين كبار السن ما فوق 65 عاما.

وفي ذات السياق، حذر أوليفييه، اليوم، من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، مشيرا في مقابلة مع صحيفة “جورنال دي ديمونش” اليوم الأحد، إلى “أننا في موقف محفوف بالمخاطر”، مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود إلى العدد الكبير للفحوص فقط.

ولفت الوزير إلى أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن، لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.

Advertisements

تصريحات الوزير الفرنسي، استبعد فيها ضرورة فرض إجراءات عزل عام شامل مجددا لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى، وقال الوزير “هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي”.

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية قد وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.