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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: ميليشيا الوفاق تحشد عسكرياً للهجوم على سرت والان مع التفاصيل
الأحد 23 أغسطس 2020
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن "هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت"، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.
واعتبر المتحدث أن "التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار"، وأن "المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي".
وتابع: "المبادرة لذر الرماد في العيون، والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني".
إلا أن المسماري أكد على أن "الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم" بحسب سكاي نيوز.
وتهدد هذه التطورات بنية الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي منح الأمل بإمكانية استئناف العملية السياسية.
والجمعة تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات في أنحاء ليبيا.
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