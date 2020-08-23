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قنبلة قديمة تثير الهلع ببيروت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

سمع دوي انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة.

 

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وأكدت المعلومات الأولية أن الانفجار نتيجة قنبلة يدوية قديمة كانت بالقرب في المكان منذ فترة، وانفجرت نتيجة اشتعال حريق على مقربة من جبانة بلدة بعاصير من دون أن يسجل وقوع إصابات

 

وتسبب دوي الانفجار في حالة من الهلع والخوف لدى اللبنانيين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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