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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدك مخزن أسلحة وتعزيزات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل
الأحد 23 أغسطس 2020
دكت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، الأحد، مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في أماكن متفرقة، شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف.
وقال الجيش الوطني، في بيان له الأحد، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية دقيقة مخزن أسلحة للمليشيات الحوثية في "جبهة النضود"، وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب لأكثر من ساعة.
كما استهدف الطيران بغارات أخرى ناقلات تحمل تعزيزات بشرية وعتاد كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.
ووفقا للبيان، فقد استهدف طيران التحالف أيضا بثلاث غارات، مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في "جبل اللوذ" وبثلاث غارات أخرى مواقع وآليات في منطقة " قرن جعاس".
وشن الطيران غارتين على مواقع حوثية في " برقا لشرع" بذات المحافظة ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات عسكرية مختلفة.
وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة النضود، شرق مدينة الحزم بالجوف.
وشنت المليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية عدّة هجمات ومحاولات تسلل في مسعى منها لاستعادة بعضاً منها، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت كل المحاولات وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.
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