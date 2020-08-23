شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. اشتعال الاحتجاجات مجدداً تنديدا بمقتل شاب أسمر برصاص الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تأججت الاحتجاجات في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية، خلال الساعات الماضية، بعد مقتل مواطن أمريكي ذي أصول إفريقية على يد الشرطة، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وخرج العشرات من المحتجين إلى شوارع لافاييت، احتجاجا على مقتل تريفورد بيلرين في حادث وقع قبل يوم من ذلك، عندما وصلت الشرطة إلى أحد المتاجر بعد تلقيها بلاغا عن رجل بحوزته سكين. ولدى محاولة توقيفه لاذ الرجل بالفرار وأطلق رجال الشرطة النار عليه.

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ونشر شهود عيان مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ستة شرطيين على الأقل يطوقون شابا لدى محاولته دخول المتجر ثم يطلقون نحوه 10 طلقات نارية عليه عن قرب.

وباشرت أجهزة الأمن تحقيقا فيما وصفه الاتحاد الأمريكي لحماية الحريات المدنية بأنه “حادث مروع لعنف الشرطة بحق شخص ذي بشرة سمراء تسبب في وفاته”.

وكانت الاحتجاجات في مدينة لافاييت سلمية في بدايتها، لكنها تحولت إلى أعمال شغب مع حلول الليل، واضطرت الشرطة إلى استخدام قنابل دخانية لتفريق المشاركين فيها، كما جرى توقيف عدد من المحتجين.