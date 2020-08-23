شكرا لقرائتكم خبر عن 1041 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 1041 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

وكانت بريطانيا قد اعلنت بالأمس تسجيل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1288مصابا و18 متوفيا في إحصائية اليوم السبت، ليشهد اليوم تراجع الاصابات بحوالى أكثر من 200 اصابة.

وفى وقت سابق أظهرت الأرقام الحكومية أن بريطانيا سجلت الجمعة 1033 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 نزولا من 1182 حالة في اليوم السابق، وتكثف الحكومة البريطانية إجرءات الفحص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود الاحترازية التي أصابت الاقتصاد بالشلل.