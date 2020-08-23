شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر رئيسة وزراء في العالم تتولى قيادة الحزب الاشتراكى ببلادها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين توليها قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الفنلندى، وذلك عقب 8 أشهر من توليها رئاسة الوزارة كأصغر رئيسة وزراء فى العالم.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم، الأحد ، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطى الفنلندى، وهو أكبر حزب فى فنلندا- انتخب مارين بالاجماع اليوم لتصبح ثاني امرأة تتولى قيادة الحزب فى تاريخه.

وأضافت أن مارين (34 عاما) ستخلف أنتى رين، الذى تولى قيادة الحزب منذ 2014 وتنحى من منصبه كرئيس للوزراء في ديسمبر الماضي عقب سلسلة من النزاعات السياسية الداخلية.