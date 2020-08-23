انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي بالقرب من التاجي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واعلنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم الاحد، أن دورها حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية، مؤكدة انها سلمت الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية.