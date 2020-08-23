افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي بالقرب من التاجي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
واعلنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم الاحد، أن دورها حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية، مؤكدة انها سلمت الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.