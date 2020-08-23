أمانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير المقطع الثالث من طريق علوة الرشيد

أعلنت امانة بغداد، الأحد، المباشرة بتطوير المقطع الثالث من طريق علوة الرشيد.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت باعمال تطوير واكساء المقطع الثالث من الطريق الحولي وتحديداً الذي يربط شارع بغداد بابل بعلوة الرشيد جنوب العاصمة والذي يعتبر من الطرق ذات الاهمية البالغة كونه جزء من الطريق الاستراتيجي الحلقي".



وأضافت أن "ملاكاتها باشرت بتطوير المقطع المذكور والذي سيساهم بتسهيل حركة السير وتخفيف الزخم عن مدخل العاصمة الجنوبي عبر مرور الشاحنات عليه سيما الكبيرة القاصدة علوة الرشيد من خلاله ودون الحاجة الى المرور بالسيطرة".



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