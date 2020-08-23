المالية: الحكومة ماضية بتطبيق أتمتة الجمارك وتبسيط الإجراءات

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة والوزارة ماضيتان بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الجمارك"، مشيرة الى أن "هذه الإجراءات ضمن الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة".

وتابعت الوزارة أن "إجراءات الأتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة"، لافتة بالقول "لن نطرح أي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة".

