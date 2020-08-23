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طهران: الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجاً عن عمليات تخريبية

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أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، الاحد، أن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز في تموز الماضي كان ناتجا عن عمليات تخريبية.
وقال كمالوندي بحسب قناة العالم الإيرانية، إنه تم تجهيز صالونين جديدين وفي منطقتين مختلفتين لإكمال العمل في نطنز.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تق يوما بأنها لن تسمح لمنظمة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش منشأتها، إلا أن هذا الأمر سيتم عندما تكف عن طرح الادعاءات.


يأتي ذلك، في وقت ترتقب طهران زيارة مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي هذا الأسبوع.

 

وشدد كالموندي على أن "أسئلة وادعاءات الوكالة الدولية يجب أن تتضمن مبادئ ووثائق جدية، وأن تكون مبنية على أسس واضحة لا مزاعم تجسسية".

وأوضح كمالوندي أن ذخائر إيران من اليورانيوم المخصب أكثر بكثير من 3 أطنان، مشيرا إلى أنها ستقوم بتصدير الفائض من المياه الثقيلة فضلا عن النسبة المسموح لها بتخزينها في الداخل وهي 130 طنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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