طهران: الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجاً عن عمليات تخريبية

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، الاحد، أن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز في تموز الماضي كان ناتجا عن عمليات تخريبية.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تق يوما بأنها لن تسمح لمنظمة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش منشأتها، إلا أن هذا الأمر سيتم عندما تكف عن طرح الادعاءات.
يأتي ذلك، في وقت ترتقب طهران زيارة مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي هذا الأسبوع.
وأوضح كمالوندي أن ذخائر إيران من اليورانيوم المخصب أكثر بكثير من 3 أطنان، مشيرا إلى أنها ستقوم بتصدير الفائض من المياه الثقيلة فضلا عن النسبة المسموح لها بتخزينها في الداخل وهي 130 طنا.
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