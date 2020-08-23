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نقابة الرياضيين عن اجتماع عمومية الاولمبية: زمن التقاطعات قد انتهى

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2020-08-23 | 18:10

نقابة الرياضيين عن اجتماع عمومية الاولمبية: زمن التقاطعات قد انتهى

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اعرب نائب نقيب الرياضيين العراقيين، رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير، الشيخ صباح الكناني، عن تفاؤله بأن تكون مخرجات اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، خلال الاجتماع المقرر انعقاده يوم الاربعاء المقبل، فيه خير وصلاح للرياضة العراقية .
وقال الكناني في بيان ان "زمن التقاطعات والتجاذبات والتكتلات ومصادرة الرأي قد انتهى، لا سيما ان اغلب الاتحادات عازمة على ان يتمتع المكتب التنفيذي المقبل بشخوص اكفاء من خلال ابعاد كل من تسبب بتعطيل الحركة الاولمبية وعدم النهوض بها".

ونوه الى ان "تلك الفرصة هي الامثل للجميع للتشاور والخروج بخارطة طريق جديدة تسهم في إعادة بريق وسمعة العراقية في جميع المحافل الدولية".

وطالب رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير جميع اعضاء الجمعية العمومية بمهمة "كبرى تتلخص في اختيار تشكيلة منسجمة لا تشوبها شائبة للمكتب التنفيذي المقبل لتتمكن تلك التوليفة، التي توضع الثقة بها، من قيادة رياضة الانجاز العالي الى بر الامان، لا سيما ان هناك من الاسماء الموجود حاليا في الجمعية العمومية قادرة على تحمل المسؤولية وبنجاح كبير".


وشدد الكناني على ضرورة "العمل بروحية الجماعة، وعلى الجميع ترك وطي صفحة الخلافات والتقاطعات والتكتلات السابقة اذا ما وضع الجميع سمعة وتاريخ الرياضة العراقية نصب اعينهم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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