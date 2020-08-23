2020-08-23 | 18:10
229 مشاهدة
اعرب نائب نقيب الرياضيين العراقيين، رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير، الشيخ صباح الكناني، عن تفاؤله بأن تكون مخرجات اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، خلال الاجتماع المقرر انعقاده يوم الاربعاء المقبل، فيه خير وصلاح للرياضة العراقية .
ونوه الى ان "تلك الفرصة هي الامثل للجميع للتشاور والخروج بخارطة طريق جديدة تسهم في إعادة بريق وسمعة الرياضة العراقية في جميع المحافل الدولية".
وطالب رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير جميع اعضاء الجمعية العمومية بمهمة "كبرى تتلخص في اختيار تشكيلة منسجمة لا تشوبها شائبة للمكتب التنفيذي المقبل لتتمكن تلك التوليفة، التي توضع الثقة بها، من قيادة رياضة الانجاز العالي الى بر الامان، لا سيما ان هناك من الاسماء الموجود حاليا في الجمعية العمومية قادرة على تحمل المسؤولية وبنجاح كبير".
وشدد الكناني على ضرورة "العمل بروحية الجماعة، وعلى الجميع ترك وطي صفحة الخلافات والتقاطعات والتكتلات السابقة اذا ما وضع الجميع سمعة وتاريخ الرياضة العراقية نصب اعينهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الرياضيين عن اجتماع عمومية الاولمبية: زمن التقاطعات قد انتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.