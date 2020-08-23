المنافذ تعلن إحباط محاولتي تهريب مواد طبية وتبغ بمطار بغداد وميناء أم قصر

وبينت الهيئة، أن "منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز كمرك المنفذ تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدم داخل الحرم الكمركي بداخلها مادة (تبغ معسل) الممنوع من الاستيراد ومخالف للضوابط والتعليمات النافذة".

وأكدت، أنه "تم الكشف على الحاوية من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وختم الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".