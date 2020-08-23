أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن إحباط محاولتي تهريب مواد طبية وتبغ بمطار بغداد وميناء أم قصر.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي واستناداً إلى معلومات شعبة استخبارات المطار أحبطت محاولة تهريب كواشف مختبرية (كواشف فايروس كورونا) وبواقع (340 قطعة) من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي عند تدقيقهم للمعاملة الكمركية تبين أن المواد تحتاج إلى موافقات وزارة الصحة كونها من المستلزمات الطبية والمكتب المستورد لها ليس من المكاتب العلمية".
وأضافت أنه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
وأضافت أنه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها أمام قاضي تحقيق محكمة البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
وبينت الهيئة، أن "منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز كمرك المنفذ تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدم داخل الحرم الكمركي بداخلها مادة (تبغ معسل) الممنوع من الاستيراد ومخالف للضوابط والتعليمات النافذة".
وأكدت، أنه "تم الكشف على الحاوية من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض وختم الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ تعلن إحباط محاولتي تهريب مواد طبية وتبغ بمطار بغداد وميناء أم قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.