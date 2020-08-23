مصدر امني: العبوة التي انفجرت جنوبي كركوك استهدفت موكبا حسينيا

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة اربعة اشخاص بانفجار عبوة استهدفت موكبا حسينيا جنوبي كركوك. وقال المصدر في حدي لـ الخليج 365 إن "العبوة الناسفة التي انفجرت جنوبي كركوك اليوم اسهدفت موكبا حسينيا". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانفار ادى الى اصاباة اربعة اشخاص".

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