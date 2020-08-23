وزير الأوقاف المصري يؤكد المصاب بفيروس كورونا المستجد تحرم عليه الصلاة في المسجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة إن المصاب بفيروس كورونا المستجد تحرم عليه الصلاة في المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة على الجميع حال انتهاء الفيروس، ومن يريد التوسعة للآخرين وعدم الحضور للجمعة فلا حرج عليه.



وأضاف جمعة خلال افتتاح دورة تدريب الأئمة بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، أنه طالما لا يراعي الأشخاص الإجراءات الاحترازية في مترو الأنفاق والقطارات ووسائل المواصلات والمؤسسات، لن تعود الأمور كما كانت قبل الأزمة، وفقا لما نقلته صحف محلية.

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ولفت إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فإن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الاستيلاء بالتقادم وقيمته ستكون تجارية مثلما يبيع الناس ويشترون، ومن يريد أخذ الوقف بأقل من قيمته فهو يأكل سحت، مستنكراً تعامل البعض مع مال الوقف كأنه مستباح.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المالية التي ترصدها الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للأئمة خلال العام المالي 2020/2021، بلغت 677 مليون جنيه.