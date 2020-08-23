الجيش الليبي يعلن موقفه من مبادرة السراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مبادرة السراج "تغطية على نوايا العدو"، ومخطط دولي كبير من التنظيمات المتطرفة، وليس وقفا لإطلاق النار، محذرا من أي تحرك للمليشيات باتجاه مدينة سرت.



وشدد متحدث الجيش الليبي في مؤتمر استثنائي، الأحد من بنغازي، أن الجيش الليبي في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت بالقوة الصارمة.

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وأوضح المسماري، أن تأخر القيادة العامة في بيان الرد على بيانات وقف إطلاق النار، جاء لمتابعة الأحداث على الأرض.

وكشف متحدث الجيش الليبي عن رصد سفن وفرقاطات حربية تتوجه نحو مدينة سرت في وضع قتالي مدعمة بأجهزة تشويش بهدف الهجوم على القوات قرب سرت.

وأردف أنه تم رصد تحشيدات كثيرة من المليشيات ونقل معدات وذخائر باتجاه خط القداحية الهيشة وارتال تدخل من جبال تيبيستي شمالي تشاد نحو مدينة مرزق، وارتال تتجه نحو الأصابعة وغريان وبعض مناطق الجبل الغربي.

وأشار المسماري، إلى أن المليشيات القت القبض على عدد من المواطنين وربما يتعرضون للتعذيب والقتل في سجونهم.