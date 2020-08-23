الجيش الوطني الليبي يعلن: مبادرة السراج «مناورة وتضليل».. وتركيا والوفاق قررتا الهجوم على سرت

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن مبادرة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار هي "مناورة وتضليل للرأي العام".

وقال المسماري، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي من بنغازي اليوم الأحد، نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، إن الجيش الوطني الليبي رصد خلال الـ24 ساعة الماضية سفناً وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، "متخذة وضعية هجومية".

وأوضح المسماري أن "هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت"، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.

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وأكد المتحدث أن "التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن المبادرة التي وقعها السراج "هي للتسويق الإعلامي".

وأضاف: "المبادرة لذر الرماد في العيون، والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني".

وأكد المسماري على أن "الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم".

ويوم الجمعة الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات في أنحاء ليبيا.