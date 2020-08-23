ليبيا..الجيش الوطني يرصد سفن تركية تتجه نحو سرت

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بحرية الجيش الوطني الليبي- أرشيفية
في الوقت الذي تحاول فيه الأطراف الليبية المحافظة على إعلان وقف إطلاق النار ، أكد الجيش الوطني ، اليوم الأحد، رصده لسفن تركية تتجه نحو مدينة سرت .
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.
وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن “هناك تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت”، التي تحاول ميليشيات حكومة طرابلس الاستيلاء عليها.
واعتبر المتحدث أن “التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار”، وأن “المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي”.
وتابع: “المبادرة لذر الرماد في العيون، والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني”.
إلا أن المسماري أكد على أن “الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم”.
وتهدد هذه التطورات بنية الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي منح الأمل بإمكانية استئناف العملية السياسية.
والجمعة تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات في أنحاء ليبيا.
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