كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة وزعيمة الكتلة البرلمانية عن حزب "باتكيفتشينا"، يوليا تيموشينكو، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتبها، مارينا سوروكا، إن التحاليل أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ووصفت حالتها بالخطرة.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا فى أوكرانيا 105 آلاف شخص، وسجلت أكثر من 2300 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء.