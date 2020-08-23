كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. 10 قتلي في انفجار قنبلتين ونجاة حاكم إقليم من الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون حكوميون فى أفغانستان، اليوم الأحد، إنه قد حدث انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين فى البلاد تسببا في مقتل 10 مدنيين.

وقال عضو المجلس الإقليمى حميد الله نوروز، إن 7 مدنيين قتلوا فى إقليم غزنى جنوب شرقى أفغانستان، كانوا على متن حافلة عندما انفجرت قنبلة زرعها إرهابيون على جانب طريق، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.

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وقالت وزارة المناجم والبترول الأفغانية إن 3 موظفين قتلوا، عندما انفجرت فيهم قنبلة فى إقليم جوزجان شمالى البلاد، فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين.

وفى سياق متصل، أعلنت إدارة الإعلام بإقليم خوست، نجاة حاكم الإقليم حليم فيداى، من هجوم مسلح أثناء تواجده بإقليم لوجار وسط البلاد.