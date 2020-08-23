نشرة خاصة.. ارتفاع في درجات الحرارة سيصل إلى 48 درجة من الإثنين للخميس

تتوقع المديرية العامة للإرصاد الجوية، في نشرة جوية خاصة، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار، ابتداء من غد الإثنين وإلى غاية يوم الخميس، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و48 درجة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من مدن ومناطق المملكة طقسا حارا، ابتداء من غد الإثنين إلى غاية الخميس المقبل.

وأضافت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن موجة الطقس الحار ستهم، ابتداء من غد الإثنين إلى غاية يوم الخميس، عمالات وأقاليم تارودانت وطانطان، والسمارة، وأسا-الزاك، وطرفاية، والعيون، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 45 و48 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 40 و45 درجة في عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، وإنزكان أيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، والراشيدية، وزاكورة، وطاطا، وبوجدور، واد الذهب، وأوسرد، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وبني ملال، وخنيفرة، وقلعة السراغنة، والرحامنة، ومراكش، وشيشاوة، وسطات، واليوسفية، والخميسات، وتاونات، وفاس، ومكناس، ومولاي يعقوب.

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وأشارت المديرية إلى أن هذه الظاهرة الجوية ستهم أيضا خلال يومي الأربعاء والخميس عمالات وأقاليم تازة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان وبنسليمان، وبرشيد، وسيدي بنور، وداخل إقليمي الجديدة وآسفي، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة.

من جهة أخرى، أفادت النشرة بأنه من المتوقع هطول زخات رعدية محليا معتدلة اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة ليلا ، ستهم أقاليم ميدلت، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وخنيفرة، وتنغير، وستكون هذه الزخات مصحوبة محليا بهبات ريح قوية وتساقط حبات البرد.