شرطة الاحتلال تستدعي نائب أمين سر حركة فتح في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، نائب أمين سر حركة فتح في القدس، ياسر درويش، للتحقيق في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت شرطة الاحتلال، منزل درويش في حي العيسوية شمال القدس، وعبثت بمحتوياته، وسلّمت عائلته استدعاءً له، للتحقيق في المسكوبية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد جدّدت منعَ محافظ القدس، عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية المحتلة، لمدة ستة أشهر، في السادس عشر من الشهر الجاري.

وسلّمت سلطات الاحتلال، غيث، قرار تجديد منع الدخول إلى الضفة، عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس.

وجاء القرار حينها، كحلقة من سلسلة قرارات وإجراءات مجحفة اتخذها الاحتلال بحق المحافظ غيث، بهدف حصاره وتضييق الخناق عليه، حيث خضع للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين.