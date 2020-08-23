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ترامب يكشف اليوم عن "اختراق علاجي كبير" لكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

أعلنت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعقد مؤتمراً صحافياً مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) لإعلان «اختراق علاجي كبير» لفيروس .

 

وكتبت ماكيناني على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن ترامب سيعقد مؤتمراً صحافياً «يتعلق باختراق علاجي كبير للفيروس الصيني»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

 وأضافت أن المؤتمر سيحضره أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء.

 

من جهة أخرى، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أمس (السبت) بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالوقت نفسه أول من أمس (الجمعة) ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5.65 ملايين إصابة اعتباراً من الساعة 02:47 مساء بتوقيت نيويورك، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

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وكانت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد لإجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 661474 حالة، بزيادة واحد في المائة عن نفس التوقيت الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

 

وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بـ«كورونا»، حيث سجلت الولاية 241 حالة وفاة جديدة.

 

وسجلت أميركا 48128 حالة إصابة و1082 حالة وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

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