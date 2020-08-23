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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تداهم وتغلق 3 محطات في صنعاء والان مع التفاصيل
الأحد 23 أغسطس 2020
أغلقت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران، اليوم الأحد، ثلاث محطات وقود في أمانة العاصمة صنعاء بحجة اختراق الحجز على الكميات المتوفرة من البنزين والديزل ببيعه للمواطنين.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين يستقلون دوريات مسلحة داهموا ثلاث محطات مشتقات نفطية في أمانة العاصمة صنعاء وباشروا الاعتداء على العاملين واختطاف ملاكها بعد إغلاق المحطات والعبث بمحتوياتها وفرض الحجز على ماتبقى من كميات البنزين والديزل.
ومنذ منتصف يوليو الماضي، قامت مليشيات الحوثي بحجز كل الكميات المتوفرة من الوقود ومنع بيعها للمواطنين بذريعة "حصار العدوان" وسحبتها لبيعها في الأسواق السوداء، وكل مايصل من إمدادات البنزين والديزل يتم حجزها وسحبها عبر تجار السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية ليجري بيعها بأسعار جنونية ضمن عملية فساد كبرى ومنظمة.
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