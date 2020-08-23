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سماع دوي انفجار في جبل لبنان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار في جبل لبنان والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020

سمع دوي انفجار اليوم "الاحد" بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة بمحافظة جبل لبنان والتي تبعد 34 كم عن العاصمة بيروت.

 

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وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم أن الانفجار تسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

 

وبحسب الوكالة، حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

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