سماع دوي انفجار في جبل لبنان

الأحد 23 أغسطس 2020

سمع دوي انفجار اليوم "الاحد" بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة بمحافظة جبل لبنان والتي تبعد 34 كم عن العاصمة بيروت.



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وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم أن الانفجار تسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

وبحسب الوكالة، حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.