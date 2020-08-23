شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار في «جبل لبنان» والان نبدء بالتفاصيل

سمع المواطنون دوي انفجار اليوم الاحد ، بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة بمحافظة جبل لبنان والتي تبعد 34 كم عن العاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن الانفجار تسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

ووفق الوكالة ، حضرت عناصر من القوى الامنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.