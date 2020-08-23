وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الكهرباء سبق لها وان فتحت وزارة المالية بغية صرف رواتب العقود والاجراء اليوميين المتأخرة منذ سبعة اشهر، وكانت لنا في تحالف سائرون مطالبات و مخاطبات عديدة بهذا الشان، لكن وكما يبدو فان وزارة المالية تتعامل مع الملفات المتعلقة بأرزاق وقوت المواطن بآليات روتينية قاتلة".



وأضاف العقابي، ان "العقود والاجراء اليوميين، خرجوا لعدة مرات في تظاهرات سلمية للمطالبة بأرزاقهم واخرها اليوم، لكن لم نر من وزارة المالية إلا الوعود دون تطبيق ملموس على الأرض وآخرها ما تحدث به وزير المالية عن اطلاق مبلغ 226 مليار دينار لرواتب هذه الشريحة المظلومة"، لافتا الى انه "حتى اللحظة لم تصل اي مبالغ الى وزارة الكهرباء من التي تحدث عنها وزير المالية ونخشى ان تكون تلك الوعود جزء من عمليات التخدير التي تعودنا عليها طيلة السنوات السابقة".



وأكد العقابي، ان "استمرار تجاهل مطالب الجماهير وقطع رزق المواطن البسيط، هو خط احمر لم ولن نسمح به، سيكون لنا موقف أكثر قوة داخل قبة البرلمان مع بدء جلسات البرلمان بحال عدم ايجاد حلول واقعية لموظفي العقود والاجراء اليوميين في وزارة الكهرباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يتوعد المالية بموقف 'قوي' إذا تأخرت بصرف رواتب موظفي الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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