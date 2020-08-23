"الكأس المقدسة".. مشروع أمريكي لتطوير محركات تفوق سرعة الصوت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطور القوات الجوية الأمريكية محركات نفاثة، بهدف تصميم مقاتلات تفوق سرعتها سرعة الصوت ذات محركات تمزج بين المحركات النفاثة التقليدية وعالية السرعة.

ويهدف البرنامج الذي يسمى "مايهم" Mayhem إلى توفير نماذج اختبار قابلة للاستهلاك للمحركات النفاثة المتقدمة الجديدة، بما في ذلك تصميمات الدورة المزدوجة القائمة على التوربينات، حسبما ذكر موقع "ذا درايف" الأمريكي.

ويُنظر إلى هذا النوع من المحركات، الذي يمزج بين إمكانات التوربينات النفاثة التقليدية، والطائرات النفاثة عالية السرعة، ومحركات "سكرامجيت" على أنه "الكأس المقدسة" عندما يتعلق الأمر بتطوير طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل طائرة لوكهيد مارتن قيد التطوير "إس آر-72" (SR-72).

وكانت مجلة "أفييشن ويك" الأمريكية المتخصصة في قطاع الطيران أول من أكد وجود صلة مباشرة بين برنامج "مايهم" وعمل المحرك "متعدد الدورات" في 20 أغسطس/آب الجاري.

وكان مختبر أبحاث القوات الجوية (إيه إف آر إل)، أعلن لأول مرة عن المشروع في إعلان تعاقد يدعو للحصول على معلومات حول تصميم محتمل لـ"جهاز تفوق سرعة الصوت متعدد المهام للتنفس الجوي" في 12 أغسطس/آب.

ويتوقع سلاح الجو أن يكون المنتج المسمى "مايهم" أكبر من سلاح الاستجابة السريعة الذي يطلق من الجو "إيه جي إم-183 إيه" (AGM-183A)، وهو صاروخ فائق السرعة يمكنه حمل 3 حمولات منفصلة على الأقل لكل طلعة جوية.

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وأوضح مختبر أبحاث القوات الجوية، أن "مايهم، الذي لايزال في مراحل التخطيط المبكرة" منتج متعدد المهام "نظرًا للتركيز على قدرات الطيران التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بشكل مستقل عن الحمولات المحتملة".

وذكر الموقع أن "المنتج متعدد المهام" تمت الإشارة إليه في أحدث اقتراح لموازنة القوات الجوية للسنة المالية 2021، الذي صدر في فبراير/شباط.

ويعمل محرك "سكرامجت"، وهو محرك نفاث تضاغطي ذو احتراق فوق صوتي، وكذلك المحركات النفاثات بسرعات عالية، ما يتطلب نوعًا من الداعم المنفصل، عادةً محرك صاروخي، لتسريع الطائرة أو الصاروخ إلى السرعة المناسبة أولاً.

ومحرك "سكرامجت" ثنائي الوضع قادر على العمل بكفاءة في الأنظمة دون سرعة الصوت والأنظمة الأسرع من الصوت، أو حتى الأنظمة التي تفوق سرعة الصوت، التي تعرف على أنها "ماخ 5" أو أعلى.

من جانبه، قال ويل روبر، مساعد وزير سلاح الجو للحيازة والتكنولوجيا واللوجستيات، في أبريل/نيسان بخصوص تطورات الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت: "يسعدني أن أقول إنني كنت مخطئًا. إن سكرامجيت أكثر تطورا وجاهزة للانطلاق مما كنت أعتقد في البداية".

وكانت شركة "لوكهيد مارتين" قالت إن طائرتها "إس آر-72" التي ستكون خليفة الطائرة الأيقونية "إس آر-71" (SR-71) ستعتمد على محرك متعدد الدورات، كالذي يجري تجريبه في مشروع "مايهم".