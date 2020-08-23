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تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

تعرف على حالة الطقس في الإمارات غدا

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار أحياناً نهاراً.

 

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

الموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:00 المد الثاني عند 05:09 ..والجزر الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 23: 11 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 13:11 الثاني عند الساعة 02:26.. والجزر الاول عند الساعة 19:56 والثاني عند الساعة 07:57 .

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبوظبي 44 33 75 25

 

 

 

دبي 43 33 70 30

 

 

 

الشارقة 43 32 70 30

 

 

 

عجمان 42 33 75 25

 

 

 

أم القيوين 40 32 75 30

 

 

 

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رأس الخيمة 41 31 70 25

 

 

 

الفجيرة 35 31 80 55

 

 

 

العين 45 32 60 20

 

 

 

ليوا 48 30 90 25

 

 

 

الرويس 38 30 90 25

 

 

 

السلع 39 31 85 30

 

 

 

دلما 37 33 80 45

 

 

 

طنب الكبرى 36 32 85 40

 

 

 

طنب الصغرى 36 32 85 40

 

 

 

أبو موسى 36 32 85 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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