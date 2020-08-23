اخبار العالم

سماع دوي انفجار في جبل لبنان

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع دوي انفجار في جبل لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

سماع دوي انفجار في جبل لبنان

متابعات_ الخليج 365

سمع دوي انفجار اليوم "الاحد" بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة بمحافظة جبل لبنان والتي تبعد 34 كم عن العاصمة بيروت.

Advertisements

 

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اليوم أن الانفجار تسبب بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

 

وبحسب الوكالة، حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار في جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا