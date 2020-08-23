أردوغان «النازي».. الرئيس التركي يأمر بتشكيل قوات أمنية خاصة به على غرار «هتلر»

ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قراراً بتشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.

وأفادت صحيفة "زمان" التركية بأن قرار أردوغان هذا نُشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار أردوغان ينص على "تشكيل مديرية قوات الدعم، في مدينة إسطنبول، كقوات موازية تابعة للمديرية العامة للأمن مباشرة".

Advertisements

وأضافت أن قرار أردوغان تسبب في موجة انتقادات من أحزاب المعارضة، حيث نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، قوله إن "نظام الرجل الواحد يريد تشكيل قوات موازية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، تشبه قوات SS النازية".

وتابع: "نرى أنه سيتم تشكيل قوات جديدة، وستكون تابعة لقصر الرئاسة، وستكون هذه القوات مرتبطة بأوامر وتعليمات مباشرة من القصر. هذه الخطوة خطيرة للغاية. ونرى ضرورة أن يكون هناك موقف قوي من المواطنين والأحزاب السياسية".

وأشار بايلان إلى أن نظام حزب العدالة والتنمية يريد تشكيل نظام مستبد يدهس به الآخرين، مؤكدًا أن هذا يعني انعدام دولة القانون بشكل كامل.

جدير بالذكر أن الزعيم النازي أدولف هتلر أنشأ فرقة لحمايته وتنظيم أماكن إلقاء خطبه وكانت حينها تعرف باسم "شوتزشتافل"، كانت منظمة شبه عسكرية كبرى بقيادة هتلر والحزب النازي في ألمانيا النازية، وبعد ذلك في جميع أنحاء أوروبا التي احتلتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.