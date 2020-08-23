ارتفع ب "كريدي أجريكول".. أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.
وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبركة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.
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