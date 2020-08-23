بقيمة تصل لـ 600 ألف جنيه.. تفاصيل قرض الأطباء من بنك الكويت الوطني مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: يقدم بنك الكويت الوطني مصر، قرضًا لتمويل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بهدف مساعدتهم على شراء مستلزماتهم الطبية أو تجديدها. ويطلب البنك أن يحمل الطبيب ترخيص عيادة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وكارنية عضوية النقابة كشرط أساسي للموافقة على القرض. ويوضح الخليج 365 تفاصيل قرض الأطباء في بنك الكويت الوطني مصر: قيمة القرض: تصل إلى 600 ألف جنيه كحد أقصى. عمر الطبيب: يتراوح من 21 حتى 65 عاماً (عند تاريخ استحقاق القرض) كحد أقصى. فترة سداد القرض: من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى. معدلات الفائدة: تختلف من طبيب إلى آخر وحسب قيمة القرض. Advertisements مزايا إضافية: لا يشترط إثبات الدخل. تأمين مغطى من جانب البنك طوال مدة القرض. لا يشترط وجود ضامن الأوراق المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية فاتورة مرافق حديثة (مياه أو كهرباء أو غاز) كارنية النقابة ساري.

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