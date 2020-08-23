صور.. محافظ المنيا يتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء في بني مزار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بنى مزار، وتابع سير العمل.

والتقى المحافظ، بعددٍ من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، إذ شهد المركز اليوم، اقبالاً كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

وأكد القاضي، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.