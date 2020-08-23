"خناقة انتهت بجنازة".. مقتل شاب على يد شقيقه بالخطأ في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة بولاق الدكرور، اليوم الأحد، جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها شاب على يد شقيقه بالخطأ.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة زنين ووجود قتيل.

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وكشفت التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أن مشادة وقعت بين شخصين، أشهر على إثرها أحدهما سلاحا ناريا (بندقية) وأطلق النار لتصيب الطلقة شقيقه بالخطأ، ما أسفر عن وفاته.

وتكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.