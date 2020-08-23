الوطنية للصحافة: اعتماد تشكيل اللجان النوعية بالهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة، تشكيل اللجان النوعية الخاصة بها، والتي أعلنت تشكيلها خلال الفترة الماضية. وجاء تشكيل اللجان الخاصة بالهيئة. على النحو التالي: Advertisements

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