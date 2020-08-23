وأكّد السراج في بيان، أن تحقيق وقف فعلي لاطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجغرة منزوعتي السلاح وتقوم الاجهزة الشرطية من الجانبية بالاتفاق على التريبات الامنية داخلها.
وشدد على أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الاجنبية والمرتزقة، وفق قوله.
وأضاف أنه "لايمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي ولهذا يجب استئناف الانتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم ايداع الايرادات بحساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وأن لا يتم التصرف فيها إلّا بعد التوصل الى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين."
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم فق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: السرّاج يعلن الوقف الفوري لاطلاق النار ويدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية في مارس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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