الأحوال المدنية السعودية تُعلن طريقة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تسجيل المواليد بشكل الكتروني عبر منصة "أبشر"، بجانب كيفية طلب إصدار شهادة الميلاد، وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، مؤكدة أن تسلم العميل الشهادة والسجل عبر البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية وذلك لتسهيل الإجراءات وتجنب التجمعات.

وأوضحت الأحوال المدنية أنها سترسل تلك الأوراق عبر البريد، موضحة طريقة تسجيل المواليد بشكل الكتروني بخطوات بسيطة وقليلة.

ونشرت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وكتبت:"لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة

أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد" وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و إيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا".

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خطوات تسجيل المواليد:

1- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي .

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2- اختيار " خدمات " من تبويب خدماتي .

3- اختيار خدمة الأحوال المدنية .

4- اختيار خدمة تسجيل المواليد .

ويذكر أن الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية دشنت مكتبًا خاصًا بالسيدات في محافظة بدر، وذلك لخدمة المواطنات في إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأمهات، كما تم إدراجه في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة " أبشر" لاستقبال طلبات السيدات المستفيدات من خدمات الأحوال المدنية.

وأوضحت الأحوال المدنية أن المكتب يضم وحدات خدمات شاملة، بجانب صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة لذلك، وجاء ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق السعودية بهدف خدمة المستفيدين من الجنسيين، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بشكل سلسل، بما يساعد على اختصار الوقت وتقليل الجهد.