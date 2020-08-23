"التعليم السعودي" تُعلن موعد بدء توزيع حسابات الدخول لمنصة مدرستي

زادت معدلات البحث من المستخدمين السعوديين على منصة مدرستي عقب إعلان ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن بدء توزيع حسابات الدخول على منصة مدرستي للمستخدمين من الطلاب والمعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الأمر الذي جعل المنصة الأكثر بحثًا وتحتل مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الشهري على الحساب الخاص بالمتحدث الرسمي باسم التعليم العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأن الوزارة ستبدأ بتوزيع الحسابات الأسبوع الحالي ، وعلقت:"تبدأ وزارة التعليم خلال الأسبوع الحالي وبشكل تتابعي، توزيع حسابات الدخول على منصة مدرستي للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات

وقادة المدارس والمشرفين التربويين، وفق آلية تضمن وصول تلك الحسابات للمستفيدين كافة بطريقة آمنة".

ويذكر أن الشهري قالت في أحد التصريحات الإعلامية أن هناك أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة سوف يعودون للعمل مرة أخرى مع عودة العام الدراسي الجديد ولكن ستكون الدراسة عن بعد، فيما سيكون الحضور بالمدرسة يومًا واحدًا على الأقل، موضحة أن المدرسين بدأوا بالفعل استعداداتهم للدراسة من خلال إعداد خطتهم الخاصة بسير العملية التعليمية والجداول الدراسية.

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وتابعت أنه تم تحصيل ما يقرب من 30% من تلك الخطط خصوصًا

وأن التعليم سيكون هذا العام عن بعد للحد من انتشاروالحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأخيرًا أوضحت أن المهام المطلوبة من المعلمين على منصة "مدرستي" تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي، مؤكدة أن الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام المنصة، على أن يتم الانتهاء من تدريب المسئولين عن العملية التعليمية خلال الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها والتدريب على المتابعة والتعامل معها.

طالبة الوزارة من جميع أولياء الأمور والطلاب بجانب المعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين منذ أيام قليلة، بتحديث رقم الهاتف في "نظام نور"، حتى تصل رسالة تحديث الحساب على هاتفهم بشكل مبكر ويتم الدخول على منصة مدرستي.