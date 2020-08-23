الإمارات تسجل 3 وفيات و390 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67007 حالات حتى الآن.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58488 حالة.
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