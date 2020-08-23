الإمارات تسجل 3 وفيات و390 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67007 حالات حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة

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الإمارات، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58488 حالة.