تسجيل حالتي وفاة و571 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 571 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80528 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 515 حالة.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 162 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و126 حالة في منطقة حولي الصحية و113 حالة

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في منطقة الفروانية الصحية و105 حالات في منطقة العاصمة الصحية و65 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7706 حالات.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2443 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 587567 فحصًا.