كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تسجل 3 وفيات و27 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، وفاة ثلاث أشخاص من المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مناطق سيطرتها.

وكشفت السلطات الصحية السورية، أن الوفيات توزعت على كل من القامشلي والرقة والشهباء، بواقع وفاة في كل منطقة.

وفي وقت سابق، سجلت سوريا أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورنا، بإعلان وزارة الصحة عن خمس وفيات جديدة.

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وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

كما أعلنت الوزارة تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.

ووفق الإحصاءات الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وفي حلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5 في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماه.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431.