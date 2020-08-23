كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المتحدث باسم التحالف الدولي: دورنا حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن دوره حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، اليوم الأحد، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، إن التحالف الدولي يعمل الآن في مواقع أقل بالعراق.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، أن القوات في قاعدة التاجي عادت إلى ديارها.

وقد أعلنت العمليات المشتركة في العراق، أن التحالف الدولي سلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية.

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

Advertisements

وقد قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.