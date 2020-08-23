كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 71,216 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم.

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وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت السلطات الصحية الإماراتية، أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات.