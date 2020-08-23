بنك المغرب: الدرهم يتحسن مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 87ر0 في المائة مقابل الدولار، وتراجعت بنسبة 51ر0 في المائة مقابل الأوروk خلال الفترة ما بين 13 و19 غشت الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال الفترة المذكورة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 13 غشت الجاري 289 مليار درهم بتراجع نسبته 8ر0 من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 4ر22 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 2ر119 مليار درهم، منها 3ر40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و8ر31 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وثلاثة ملايير درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 7ر4 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي، خلال الفترة المذكورة، عند نسبة 5ر1 في المائة في المتوسط.

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وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 4ر33 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 19 غشت (تاريخ الاستحقاق 24 غشت).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا نسبته 2ر0 في المائة، خلال الفترة نفسها، ليصل بذلك أداؤه السلبي، منذ بداية العام إلى 4ر15 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ”المعادن” بنسبة 6ر4 في المائة، و”البناء، ومواد البناء” بنسبة 1ر1 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بنسبة 4ر0 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي “التأمين”، والأبناك” بنسبتي 3ر1 في المائة، و2ر0 في المائة على التوالي.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 8ر222 مليون درهم مقابل 5ر241 مليون درهم، أسبوعا قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 5ر72 مليون درهم مقابل 3ر48 مليون درهم.