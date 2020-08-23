الدار البيضاء.. إحداث مصلحة تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن مسيك لاستقبال الحالات المصابة بكورونا

أمام الوضعية الوبائية في مدينة الدارالبيضاء، تم إحداث مصلحة تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن مسيك، لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس كوفيد-19، والتي من المرتقب أن تشرع في تقديم خدماتها، انطلاقا من يوم غد الاثنين.

وحسب مصادر طبية لـ”اليوم24″، فإنه من المنتظر أن يستقبل المستشفى المذكور الحالات المصابة بالفيروس، كما سيخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

يذكر أن جهة الدارالبيضاء – سطات تصدرت عدد الإصابات لفيروس كورنا المسجلة في حصيلة، أمس السبت، بـ405 حالات، من بينها 337 حالة في الدارالبيضاء الكبرى، و24 حالة في الجديدة، و13 حالة في النواصر، و8 في برشيد، و7 في كل من المحمدية، وسطات، و5 في مديونة، وحالتان في كل من بنسليمان، وسيدي بنور، فيما سجلت 10 حالات وفيات.