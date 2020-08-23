نائب أمير الكويت يطالب بالإسراع في القضاء على أشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد

الأحد 23 أغسطس 2020

طالب نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بالإسراع في القضاء على أشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد.



وفي كلمة تلفزيونية له، قال نائب أمير الكويت إن "الفساد آفة مدمرة ولنا وقفة لمواجهة هذا الخطر"، على خلفية قضية تسجيلات تجسس على بعض المواطنين ترتبط بقضية الصندوق الماليزي.

وأضاف: "أؤكد اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، ولن نسمح لقلة بجر بلادنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة".

ورفض ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح محاولات تصوير الكويت على أنها موطن للفساد، قائلا: "هذا ليس مقبول".

وشدد على أن محاربة الفساد واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية ديمقراطية يشترك الجميع في تحملها.

نائب أمير الكويت دعا الحكومة ومجلس الأمة لاتخاذ جميع التدابير لردع الفساد والفاسدين، قائلا: "الكويت قادرة على تجاوز كافة التحديات والمواجهات".

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وتمسك بأن الالتزام بالنهج الديمقراطي راسخ في الكويت، وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل واجب دستوري.

والجمعة، قررت وزارة الداخلية بدولة الكويت، وقف 8 ضباط من جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم ضابط برتبة رفيعة "مدير عام الجهاز"، لحين انتهاء التحقيقات بقضية "التجسس على حسابات مواطنين".

كان المحامي العام الكويتي، المستشار محمد الدعيج، تقدم في وقت سابق بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.

وحول ما تم تسلّمه من تسجيلات في شباط/فبراير الماضي بشأن الصندوق الماليزي، أوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.

كانت تسجيلات انتشرت الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نسبت إلى مدير أمن الدولة، ونجل مسؤول كبير سابق حول التنصت على بعض الكويتيين.

يذكر أن قضية الصندوق الماليزي متهم فيها نجل مسؤول كبير سابق ومواطن كويتي بتهمة غسل أموال.