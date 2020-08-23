شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في مدينة صعدة والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 23/آب/2020، معسكرا لمليشيا الحوثي في مدينة صعدة.

وقالت مصادر محلية إن معسكر كهلان في المدينة تعرض لقصف جوي عنيف. Advertisements وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من جراء القصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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