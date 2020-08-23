تسمم 6 أشخاص بسبب الشاورما في ثاني حادث بالأردن

الأحد 23 أغسطس 2020

أصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة بحالات تسمم في الأردن اليوم الاحد جراء تناولهم وجبات شاورما من أحد المطاعم في محافظة المفرق شمال شرقي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن محافظ المفرق ياسر العدوان قوله إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، لافتا إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازيا.

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وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أواخر الشهر الماضي وفاة طفل عمره خمس سنوات وإصابة 700 نتيجة إصابته بالتسمم الجماعي الغذائي جراء تناول "شاروما" في مطعم بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.

وكشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر وقتها عن أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.

وأضاف أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها، مطالبا المدعي العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالات التسمم.